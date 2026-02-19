Patiënt HagaZiekenhuis bedenkt oplossing voor piepende infuuspalen

Tijdens een opname in het HagaZiekenhuis viel het Rob Emke op dat verpleegkundigen vaak hun werk moesten neerleggen door piepende infuuspalen. Om storingen te voorkomen, ontwikkelde hij met studenten een infuusklem. Inmiddels wordt ‘het klemke van Emke’ op alle afdelingen gebruikt.

In de zomer van 2022 kreeg Emke de diagnose acute leukemie. In het HagaZiekenhuis viel het hem op dat de infuuspaal bij de geringste beweging al ging piepen. “Het gebeurt als je naar de wc gaat, een stukje loopt of als je eet. Dan moeten de verpleegkundigen hun werk neerleggen om het infuus weer in orde te maken”, vertelde Emke eerder al op de website van HagaZiekenhuis.

Oplossen

Uit een telling van HagaZiekenhuis blijkt dat het alarm van de infuuspaal door een foutmelding zo’n zes keer per transfusie per patiënt afgaat. “Het verstoort de (nacht)rust van de patiënten en verhoogt de werkdruk voor de verpleegkundige. De transfusie duurt ook langer, want als het alarm gaat, stopt het infuus met druppelen”, aldus Joost Sijtsma, Chief Nursing Information Officer bij HagaZiekenhuis.

“Ik wilde dat voor ze oplossen. Ze doen zulk fantastisch werk”, vertelde Emke. Daarom bedacht hij een klem om de foutmeldingen te voorkomen. Vanaf 2024 werkten studenten van de Haagse School met Emke aan de doorontwikkeling van de klem, zodat die voldoet aan de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en alle Nederlandse ziekenhuizen hem kunnen gebruiken.

Klemke van Emke

Inmiddels is het klemke van Emke af en wordt deze op alle ziekenhuisafdelingen van het HagaZiekenhuis gebruikt. Voor verpleegkundigen betekent dit minder alarmeringen, meer overzicht en meer tijd. “Ook reist de klem mee in de innovatiekoffer die onlangs is gelanceerd. Zo zorgen we dat deze klem ook zorgpersoneel uit andere ziekenhuizen bereikt”, reageert HagaZiekenhuis.