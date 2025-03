Patiënt met zeer besmettelijke schurft in Gronings ziekenhuis

Een patiënt is met een zeer besmettelijke vorm van schurft opgenomen in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het ziekenhuis laat donderdag weten dat de patiënt in isolatie op een verpleegafdeling ligt en dat er nog geen andere besmettingen zijn vastgesteld.

Over de patiënt is verder niets bekendgemaakt. Het is ook niet bekend hoe hij of zij de ziekte heeft opgelopen. Het gaat om een versie van schurft met de naam scabiës crustosa. Daarbij kan iemand al besmet raken “door kort zorgcontact, aanwezigheid in dezelfde kamer of door contact met linnengoed of kleding van de patiënt”.

Wonden

Mensen die schurft oplopen, krijgen last van wondjes op de huid en heftige jeuk. De aandoening is besmettelijk en vervelend, maar niet gevaarlijk. Mensen die besmet zijn, moeten worden behandeld met een zalf of met pillen. De ziekte verspreidt zich door de schurftmijt. Het kleine beestje gaat gemakkelijk over van persoon tot persoon. (ANP)