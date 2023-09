Patiënten bij de diëtist zijn steeds ouder

De gemiddelde leeftijd van patiënten die de diëtist bezoeken stijgt al jaren. In 2022 komt de gemiddelde leeftijd uit op 54 jaar. Dit komt onder andere doordat het aandeel patiënten van 75 jaar en ouder weer is gestegen. Net als voorgaande jaren is ruim 61 procent van de patiënten vrouw.

Dit blijkt uit de jaarcijfers van 2022 en trendcijfers over 2020-2022 van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Leeftijdsverdeling patiënten verandert

In vergelijking met eerdere jaren stijgt het aandeel patiënten van 75 jaar en ouder. Hetzelfde geldt voor het percentage kinderen dat de diëtist bezoekt. Met 31 procent is de groep patiënten van 45 tot en met 64 jaar nog steeds het grootst in 2022, maar dit lijkt juist iets te dalen ten opzichte van de jaren ervoor. De belangrijkste reden om naar de diëtist te gaan blijft overgewicht.

Minder telefonische consulten

In 2020 zagen we een flinke stijging van het aantal telefonische consulten, zeer waarschijnlijk vanwege de coronapandemie. In 2021 daalde dit percentage weer en in 2022 is het aandeel telefonische consulten nog kleiner geworden. Het percentage reguliere consulten neemt sindsdien weer toe.

Nivel Zorgregistraties

De cijfers van 2022 over de zorg door de diëtist in de eerste lijn zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 57.324 patiënten die in 2022 zijn behandeld in 87 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.