Patiënten Co-Med in Den Haag krijgen plek bij andere huisartsen

Die hebben nog genoeg plek om ze over te nemen. Daarmee is er een structurele oplossing voor de patiënten gevonden, meldt zorgverzekeraar CZ. Die coördineert de afhandeling, mede namens de andere verzekeraars.

Opgezegde contracten

Het is voor zover bekend de eerste praktijk van Co-Med waarvoor een definitieve oplossing is gevonden.

Co-Med had de praktijk aan de Bordewijklaan in Den Haag, vlakbij station Den Haag Mariahoeve, vorige week gesloten. Dat gebeurde ook met alle andere vestigingen in het land. De commerciële huisartsenketen deed dat nadat de zorgverzekeraars de overeenkomsten hadden gestopt. Patiënten konden terecht bij de onlinehuisartsenpraktijk Arene, en in sommige gevallen ook bij een huisarts in de buurt van hun eigen Co-Med-praktijk.

Intussen maken de bonden FNV en CNV zich boos over de mail die medewerkers van Co-Med van hun baas hebben ontvangen met de mededeling dat hun salaris deze maand niet wordt betaald. “Belachelijk”, stellen de bonden.

Niet geloven

Mitchell Hoogenhout, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, kan het bijna niet geloven: “Wat hier gebeurt kan natuurlijk niet. Afgelopen week is bekend geworden dat de zorgverzekeraars de contracten met Co-Med definitief beëindigen en een dag later vertel je alle medewerkers dat ze per direct geen loon meer krijgen. Dit is gewoon het volledige bedrijfsrisico afwenden op de medewerkers, die al in veel onzekerheid zitten. Onacceptabel! “

“Dat de financiële situatie bij Co-Med door al deze ontwikkelingen onder druk staat, is wel te begrijpen. Maar hiermee overval je medewerkers op een heel ongepaste manier. Zo ga je als werkgever niet met je medewerkers om. Nu er een faillissement dreigt, moet ook aan hen gedacht worden”, vult Albert Spieseke, bestuurder CNV Zorg, aan. (ANP)