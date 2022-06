Patiënten vergelijken ziekenhuizen en zelfstandige klinieken met SKI-tool

Patiënten kunnen met de nieuwe Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren tool precies zien hoe ziekenhuizen en zelfstandige klinieken per behandeling kwalitatief en kwantitatief scoren ten opzichte van elkaar.

Patiënten kunnen zoeken op ziektebeeld en op die manier zorgaanbieders met elkaar vergelijke. De SKI-tool is ontwikkeld door Dutch Hospital Data (DHD) en gefinancierd door Zorginstituut Nederland. In de tool zijn de verplichte kwaliteitsindicatoren medisch-specialistische zorg (msz) en integrale geboortezorg opgenomen. Deze waren al toegankelijk via de Transparantiekalender, maar zijn nu gebruiksvriendelijker ontsloten.

Lerend vermogen

Laura Koopman, projectleider Transparantie MSZ bij Zorginstituut Nederland, zegt: “Voor het lerend vermogen van ziekenhuizen is het heel belangrijk dat deze kwaliteitsinformatie wordt gedeeld, terwijl het voor patiënten ondersteunend kan zijn in de keus voor een behandelaar. Bovendien heeft zo iedereen toegang tot dezelfde informatie waar we allemaal gebruik van kunnen maken bij het verder verbeteren van de msz-zorg.”