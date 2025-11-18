Patiënten willen meer digitale zorg dan huisartsen en thuiszorg kunnen leveren

Veel zorggebruikers willen meer digitaal ontvangen, maar huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn daar nog niet klaar voor. Zo maakt minder dan de helft van de huisartsen gebruik van thuismonitoring. Dat blijkt uit cijfers van onderzoekinstituut NIVEL.

Een sterkte eerste lijn is cruciaal om de gezondheidszorg in Nederland op de been te houden. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is daarom veel aandacht voor digitalisering en samenwerking. Onderzoeksinstituut NIVEL houdt de voortgang bij in een monitor en laat in een bericht weten dat de behoefte aan digitale zorg groter is dan het aanbod.

Zo wil zo’n 80 procent van de mensen graag een digitale afspraak bij de huisarts, maar heeft slechts een kwart dat ook daadwerkelijk gekregen. Voor chronisch zieken geldt dat meer dan de helft (59 procent) digitale afspraken met de thuiszorg wil, maar 8 procent hierin wordt voorzien.

Kansen

NIVEL constateert dan ook dat aan de kant van het aanbod kansen liggen. Zo maakt minder dan de helft van de huisartsen gebruik van thuismonitoring, waarbij patiënten op afstand in de gaten gehouden worden. Ook is de gegevensuitwisseling voor verbetering vatbaar: 63 procent van de huisartsen kan elektronisch data delen met thuiszorgorganisaties. Afgezien van deze technische beperkingen mag er vaak niet uitgewisseld worden omdat de patiënt daar geen expliciete toestemming voor geeft. Net meer dan de helft van de Nederlanders heeft vastgelegd dat uitwisseling akkoord is.

Tevreden patiënten

Overigens wijst NIVEL erop dat er op andere vlakken, zoals personele bezetting, passende zorg en verschuivende patiëntstromen, een hoop gebeurt in de eerstelijnszorg. Ook zijn patiënten over het algemeen tevreden met de geleverde zorg. De uitdaging zal zijn dat zo te houden naarmate de digitalisering verder doorzet.

Niet iedereen digitaal

Uit de cijfers komt overigens ook naar voren dat niet alle patiënten zitten te springen om meer digitale zorg, er zijn ook groepen die er niet mee uit de voeten kunnen. Zo geeft één op de drie 65-plussers aan niet zelfstandig een computer te kunnen gebruiken. Ook mensen zonder opleiding of met alleen basisonderwijs hebben hier moeite mee: 62 procent kan niet zonder hulp met een computer werken.