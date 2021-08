Patiënten willen vooral informatie krijgen over JZOJP

Een meerderheid van de ondervraagden (58 procent) zegt het belangrijk te vinden om informatie te ontvangen over de inzet van e-health en andere onderdelen van JZOJP. Ruim een derde wil er ook graag zijn of haar mening over kunnen geven. Een nieuwsbrief, website en persoonlijke brief of e-mail zijn favoriete manieren om op de hoogte te blijven. Informatievoorziening via zorgverleners in de regio is beduidend minder in trek.

Het Nivel benadrukt dat betrokkenheid van burgers belangrijk is om de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek succesvol te maken.