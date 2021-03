Patiëntenfederatie en ZN willen wettelijk recht op digitale zorg

Beide directeuren van de organisaties, Dianda Veldman en Petra van Holst, zeggen in De Telegraaf dat ze het nieuwe kabinet vragen om het keuzerecht voor digitale zorg in de wet op te nemen. Volgens hen bleek tijdens de coronacrisis dat digitale zorg niet alleen kan bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, maar ook aan de beschikbaarheid van zorg.

Zorg op afstand

Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland: “Toen zorgverleners tijdens de eerste golf de deuren van hun instellingen of praktijken moesten sluiten, bood zorg op afstand uitkomst. We weten al langer dat patiënten dankzij digitale zorg meer inzicht en regie kunnen krijgen op hun genezing. Het is bovendien belangrijk om de zorg voor de toekomst toegankelijk te houden, nu de arbeidsmarkt door de vergrijzing steeds krapper wordt.”

ZN en de Patiëntenfederatie pleiten voor hybride zorg: digitaal waar het kan, fysiek waar het moet – maar altijd in overleg tussen zorgverlener en patiënt. De oproep past bij een eerdere analyse van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Optimale combinatie

Van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “Digitale zorg gaat om veel meer dan beeldbellen. Zorgverleners kunnen samen met de patiënt bespreken wat het beste past en werkt. Het gaat erom dat we samen zoeken naar de optimale combinatie van zorg op afstand en zorg op de locatie van de zorgverlener.”

Met voorlichtingscampagnes willen ZN en Patiëntenfederatie de bekendheid met het gebruik en de mogelijkheden van digitale zorg vergroten. Ze vragen zorgverleners een rol te spelen, door bijvoorbeeld daadwerkelijke structurele invoering van hybride zorg. Dat noodzaakt tot veranderingen in organisatie en processen, maar ook een passende ict-infrastructuur en financiering. En: een andere manier van werken door zorgverleners.