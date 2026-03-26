Patiëntenfederatie: meer digitale consulten om kosten brandstof

Het wordt voor patiënten steeds duurder om naar ziekenhuis, huisarts of andere zorgverlener te reizen. Door de stijgende brandstofprijzen en hoge parkeertarieven kunnen de kosten behoorlijk oplopen voor mensen die vaak zorg nodig hebben.

Patiëntenfederatie Nederland roept zorgaanbieders op om de zorg digitaal aan te bieden waar dat kan en meer mee te denken met hun patiënten.

Veel patiënten hebben te maken met het eigen risico, hulpmiddelen, kosten voor medicijnen en andere eigen bijdragen. Sommige mensen moeten regelmatig naar het ziekenhuis of de huisarts. Dat brengt allemaal flinke kosten met zich mee.

Vaak geen videoconsult mogelijk

Digitale zorg is in veel gevallen een oplossing, zegt de federatie, zoals een video- of telefonisch consult, of contact via een patiëntenportaal of met thuismonitoring. Maar veel patiënten krijgen die mogelijkheden helemaal niet aangeboden.

Waarnemend directeur/bestuurder Linda Daniels van de Patiëntenfederatie: “Veel afspraken kunnen prima digitaal plaatsvinden, maar patiënten krijgen die optie vaak pas als ze er zelf naar vragen,” zegt Daniels. “Dat zou eigenlijk andersom moeten zijn. Als zorg digitaal kan, bied het dan ook actief aan.”

Daniels roept ook patiënten op er zelf naar te vragen als zij denken dat een digitaal contact ook passend is. (ANP)