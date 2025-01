Patiëntenfederatie: ziekenhuis kan meer doen tegen parkeerdruk

Ziekenhuizen kunnen meer doen om drukte op hun parkeerterreinen te voorkomen, zoals extra inzetten op digitale zorg. Dat zei directeur Arthur Schellekens van de Patiëntenfederatie dinsdag op NPO Radio 1 in Dit is de Dag.

Schellekens ging in dat EO-radioprogramma in gesprek met Dietrich van Gorsel van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort over de parkeerkosten bij ziekenhuizen, naar aanleiding van de onlangs verhoogde parkeertarieven bij het Erasmus MC. Bezoekers van het Rotterdamse ziekenhuis betalen sinds 1 januari 4,20 euro voor het eerste uur, met een maximaal dagtarief van 40 euro.

Chronische patiënten

Schellekens is naar eigen zeggen niet principieel tegen betaald parkeren bij het ziekenhuis, maar de tarieven zijn volgens hem wel een probleem. “Die worden steeds hoger. Voor de gemiddelde patiënt, die een keer per jaar naar het ziekenhuis gaat, is het nog best wel op te brengen. Maar als je een chronische patiënt bent en je komt er met enige regelmaat, dan begint het aardig aan te tikken.”

Uitrijkaarten

Volgens de directeur van de Patiëntenfederatie worden de parkeertarieven soms “klein bier” genoemd, maar dragen ze wel degelijk bij aan de stijgende zorgkosten. Ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld uitrijkaarten verstrekken aan patiënten die er vaak komen, vindt hij. Ook kunnen ze in zijn ogen nog meer inzetten op digitale zorg, met beeldbellen, thuismonitoring en consulten op afstand. Veel patiënten zijn daar ook klaar voor, blijkt volgens Schellekens uit onderzoek van de Patiëntenfederatie. “Als we digitaal goed gas kunnen geven, kunnen we zorgen dat een hele grote patiëntenstroom niet meer naar het ziekenhuis hoeft.”

Kosten dekken

Van Gorsel van het Meander Medisch Centrum zei in het radioprogramma dat zijn ziekenhuis wat betreft digitale zorg al veel meer doet dan voor de coronapandemie, maar dat er altijd extra stappen kunnen worden gezet. Parkeertarieven blijven volgens hem nodig omdat ziekenhuizen er een deel van hun kosten mee dekken. “En je voorkomt dat omwonenden hun auto parkeren in de garage van het ziekenhuis.”

Aftrekbare kosten

Volgens hem bieden veel ziekenhuizen kortingsregelingen aan voor patiënten die vaak in het ziekenhuis moeten zijn. Verder kunnen patiënten parkeerkosten als aftrekbare kosten opvoeren bij de Belastingdienst, hoewel Van Gorsel die oplossing ook ingewikkeld noemt. (ANP)