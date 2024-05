Patiëntvriendelijke taal van Nictiz wint prijs

Het project Patiëntvriendelijke Termen van Nictiz is bekroond met de Taalunie Zorgtaalprijs 2024. Dat gebeurde tijdens de Heerlijk Duidelijkdag in Den Bosch: een inspiratiedag van de Taalunie voor iedereen die zich inzet voor duidelijke overheidscommunicatie, onder andere voor heldere taal in de zorg.

De jury prijst het project van Nictiz om haar innovativiteit en grondige aanpak en schrijft in haar rapport: “Er is in de praktijk een wildgroei aan termen en omschrijvingen, en dat zorgt voor onduidelijkheid. Nictiz neemt het verdienstelijke initiatief om een standaard te zetten voor begrijpelijke communicatie in de zorgsector.”

Het project Patiëntvriendelijke Termen heeft als doel gezondheidsgegevens in begrijpelijke taal beschikbaar te maken, bijvoorbeeld in PGO’s en patiëntportalen. Door duidelijke uitleg toe te voegen aan gezondheidsinformatie zoals diagnoses, worden patiënten geholpen hun gezondheidsgegevens te begrijpen. Het bevordert betere communicatie met zorgverleners en de mogelijkheid om samen beslissingen te nemen.

Nictiz werkt daarvoor onder andere samen met het Ministerie van VWS, MedMij, Patiëntenfederatie Nederland, kanker.nl en diverse medische specialisten. Nictiz maakt gebruik van SNOMED, een internationaal medisch terminologiestelsel, om de moeilijke medische concepten om te zetten in een begrijpelijke term voor de patiënt en begrijpelijke uitleg over hun diagnose.

Aan de Zorgtaalprijs is een geldsom verbonden van €2.500 euro, die in het project Patiëntvriendelijke Termen wordt gebruikt om nog meer medische concepten te voorzien van een patiëntvriendelijke term en omschrijving.