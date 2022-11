De Rooij heeft tien jaar ervaring als toezichthouder in de zorg. Dat is voor hem een motivatie geweest de overstap te maken uit de financiële dienstverlening: ‘’Ik zie het vooral als een uitdaging om mijn kennis en ervaring in te zetten om de duurzame transformatie in de zorg te realiseren en de interne organisatie verder te brengen.”

Behalve De Rooij zitten Mireille de Wee en Annet Boekelman in het bestuur.