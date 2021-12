Paul Blokhuis komt niet terug in een nieuw kabinet. De huidig staatssecretaris van VWS verlaat de landelijke politiek. Ook Arie Slob, eveneens ChristenUnie, zal niet in een nieuw kabinet te zien zijn.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers spreekt van “een afscheid van twee politieke vrienden die zich jarenlang en met ongekende inzet dienstbaar maakten aan onze christelijk-sociale missie”.

Sinds 1990 in Kamer

Blokhuis werkte sinds 1990 voor de Tweede Kamerfractie van de RPF, zat namens de ChristenUnie in de Gelderse Provinciale Staten en de gemeenteraad van Apeldoorn en was in die plaats vanaf 2006 wethouder tot hij in 2017 staatssecretaris werd.