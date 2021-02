Peer van der Helm benoemd tot bijzonder hoogleraar onderwijs en zorg

Peer van der Helm is benoemd tot bijzonder hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam.

Van der Helm is tevens lector residentiële jeugdzorg bij het kennisinstituut Sociaal Redzaam, aan de Hogeschool Leiden. Ook was hij jarenlang onderzoeksdirecteur bij jeugdzorgorganisatie Fier.

Leefklimaat

Van der Helm doet sinds 2007 in binnen- en buitenland onderzoek naar de kwaliteit van het leefklimaat van kinderen en volwassenen in verschillende vormen van zorg, waaronder justitiële jeugdinrichtingen, gesloten jeugdzorg en forensisch psychiatrische instellingen, maar ook in open instellingen (ook voor mensen met een verstandelijke beperking) en gezinshuizen.

Instrument

Zo ontwikkelde hij samen met Nico van Tol een instrument om het leefklimaat in instellingen te meten en verbeteren, waarop hij in 2011 promoveerde. Dit onderzoek resulteerde in het lectoraat Residentiële Jeugdzorg en veel (inter)nationaal praktijkgericht onderzoek.

Van der Helm houdt zich ook bezig met het leerklimaat in het speciaal onderwijs.