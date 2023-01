Pensioenfonds Schoonmaak stapt met 50 miljoen euro in zorgvastgoedfonds Syntrus Achmea

In totaal haalde het fonds in 2022 voor bijna 300 miljoen euro aan nieuw geld op.

Onlangs stapte ook Coöperatie DELA in het fonds met een mandaat van 100 miljoen euro.

“Uit ons deelnemersonderzoek blijkt dat onze deelnemers betaalbare zorg belangrijk vinden. Door te beleggen in het zorgvastgoedfonds van Syntrus Achmea willen wij onze bijdrage hieraan leveren”, zegt Walther Schapendonk, uitvoerend bestuurder van BPF Schoonmaak, dat de pensioenregeling verzorgt voor ruim 500.000 (voormalige) schoonmakers en glazenwassers.

Zorgvastgoedfonds

“Inclusief de mandaten van bestaande klanten hebben we in 2022 voor bijna 300 miljoen euro aan nieuw geld opgehaald”, zegt fondsmanager Daan Tettero. “Dat is een geweldige blijk van vertrouwen, in deze asset class en in de strategie van ons fonds. Met het geld helpen we onze klanten niet alleen aan een passend financieel rendement; we zorgen ook voor een hoge maatschappelijke impact. De zorg voor een waardige oude dag is een gezamenlijke ambitie.”

Levensloopbestendige woningen

Namens de participanten in het ADHCPF heeft Syntrus Achmea de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in onder meer nieuwe complexen, waar levensloopbestendige woningen worden gecombineerd met zorg in de directe nabijheid en waar actief wordt gewerkt aan een gemeenschap en het verminderen van eenzaamheid. Met Zilveren Kruis, eveneens onderdeel van Achmea, maakt Syntrus Achmea zich hard voor de realisatie van ten minste 450.000 levensloopbestendige woningen tot 2040 om de sterk groeiende groep 65-plussers een gezond en passend thuis te bieden.

Eerder dit jaar werd het ADCPF in de toonaangevende GRESB-benchmark voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot het duurzaamste zorgvastgoedfonds ter wereld. Vergeleken met vorig jaar verbeterde de score van het fonds met nog eens twee procent.