Pensioenfonds Zorg en Welzijn verliest miljarden op olie

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft 4 miljard euro verlies geleden op beleggingen in olie, maar inmiddels is het op een na grootste pensioenfonds van Nederland met die beleggingen gestopt. Dat bevestigt PFZW na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

Volgens een woordvoerder besloot het fonds, dat pensioenen van mensen in de zorg en cultuursector beheert, al in 2018 om niet meer te investeren in olie. “We zaten er niet in voor het behalen van rendement, maar voor de spreiding van risico. Maar die spreiding werd steeds minder. Vanwege de lage olieprijs zijn we er begin dit jaar uitgestapt.”

Door de coronacrisis stortte de olieprijs in en door de lockdowns was er bijna geen vraag meer naar de grondstof van brandstof omdat er veel minder werd gevlogen en gereisd. PFZW had beleggingen in termijncontracten voor ruwe olie. Daarop leed het pensioenfonds verlies door de problemen op de oliemarkt.

8,6 miljard euro aan oliebeleggingen

Eind vorig jaar had het pensioenfonds nog voor 8,6 miljard euro aan oliebeleggingen. Eind september besloot het pensioenfonds dat geld opnieuw te beleggen, zegt de woordvoerder. “Na het eerste kwartaal zijn de beurzen en beleggingen weer meer renderend geworden, dus je mag ervan uitgaan dat daar ook weer wat van terugverdiend is.”

Net als onder meer ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, heeft PFZW ook veel last van de aanhoudend lage rente. Eerder deze week werd duidelijk dat de financiële positie van het fonds in oktober verder is verslechterd. Daardoor lijkt de kans groter geworden dat PFZW volgend jaar moet korten op de pensioenen.

CO2-voetafdruk

PFZW kondigde onlangs aan de beleggingsportefeuille nog verder te willen verduurzamen. Zo moet 30 procent van de beleggingen duurzaam zijn. Het fonds wil daarnaast dat in 2025 een vijfde van het beheerde pensioengeld de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunt. Ten opzichte van 2015 is de CO2-voetafdruk volgens het fonds al ruim de helft kleiner.

PFZW wil de komende jaren daarnaast duurzaamheidscriteria toevoegen aan alle beleggingscategorieën, ook in categorieën waar nog niet voldoende data over is, zoals obligaties en private markten. In vijf jaar tijd heeft het fonds naar eigen zeggen de beleggingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken bijna verviervoudigd. 18,5 miljard euro is volgens PFZW al duurzaam belegd. PFZW beheert in totaal bijna 240 miljard euro aan vermogen. (ANP)