Per baanzoekende zorgprofessional vier vacatures beschikbaar

Het aantal openstaande vacatures in de zorg is het afgelopen jaar met 43 procent toegenomen. Hierdoor is nu per zorgprofessional die op zoek is naar een baan vier vacatures beschikbaar, meldt hr-specialist Compagnon na een onderzoek van Intelligence Group. In de regio’s Utrecht en Noord-Holland is de verhouding tussen baanzoekende zorgprofessionals en vacatures zelfs 1 op 8.

Compagnon ziet de sector door de groeiende vraag veel flexibiliseren. Zo steeg het aantal zzp’ers dat werkzaam is in de zorg van 48.000 in 2020 naar 56.500 in 2021, een stijging van 18 procent. Tegelijkertijd daalt echter de instroom van jonge zorgprofessionals, mede ingegeven door een tekort aan stageplekken en/of lastige onboarding door de coronacrisis.

Oude structuur

“Alle vormen van instroom die voorheen niet mogelijk waren, waren dat door de coronacrisis in één keer wel”, zegt Frank Roders, Directeur van Compagnon. “Rigide protocollen werden geparkeerd zonder de veiligheid en het algehele welzijn in gevaar te brengen, waardoor de productiviteit steeg. Steeds meer zorginstellingen vallen echter terug op hun oude structuur en systemen. Zaken die een jaar geleden nog konden, kunnen nu helaas niet meer.”

Vergrijzing

Hierdoor neemt de vergrijzing verder toe. Zo daalde het aantal zorgprofessionals jonger dan veertig jaar in één jaar tijd van 45 procent naar veertig procent. “De zorgsector ontgroent in rap tempo”, legt Roders uit. “Waar met name zij-instromers en herintreders de weg terug vonden naar de zorg, is het tegenovergestelde het geval bij jongeren. Vooral vanuit het mbo zien we de afgelopen jaren dat de instroom sterk terugloopt. Dit kan op zowel de korte als lange termijn grote gevolgen hebben voor het duurzame aanbod in de sector. Als deze trend zich de komende jaren voortzet, is er sprake van alarmfase 1 voor beleidsmakers, onderwijsinstellingen én werkgevers.”