Pera Zorg stopt zorg, inspectie stopt toezicht

Pera Zorg, dat onder maatregelen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stond, is gestopt met de zorgverlening aan cliënten.

De zorgverlening door Pera Zorg is beëindigd per 31 december 2025. De aanwijzing van de IGJ is hiermee van rechtswege geëindigd, zo maakt de inspectie bekend.

Wijkverpleging

Pera Zorg kreeg in augustus 2025 een aanwijzing met cliëntenstop opgelegd. De aanbieder van wijkverpleging bleek niet genoeg geschoolde zorgverleners te hebben. De vennoten hadden bovendien te weinig deskundigheid om beleid op te stellen dat voldoet aan wet- en regelgeving. “Ook lijken zij niet te beseffen welke verantwoordelijkheid ze dragen voor de cliënten en zorgverleners. Hierdoor zijn er voortdurende risico’s voor de cliënten”, aldus de toezichthouder.

De aanbieder moest uiterlijk 7 januari 2026 de zorg verbeteren, anders zou een dwangsom volgen. Inmiddels de zorgaanbieder gestopt.