Personeel Isala test nieuw ziekenhuis in Meppel

Bestuur en medewerkers van Isala gaan proefslapen om zo de nieuwe locatie te testen. De nieuwe locatie zal op 21 maart 2022 officieel in gebruik worden genomen, meldt Isala.

Personeel van Isala mag vannacht proefslapen in het nieuwe ziekenhuis in Meppel. Zo kunnen zij ervaren hoe het is om patiënt te zijn op de nieuwe locatie. Het personeel zal de een- en driepersoonskamers testen.

Proefslapen

Vanuit het personeel zullen dertig mensen gaan proefslapen. Het gaat om verpleegkundigen, dokters, leden van de cliëntenraad en ook leden van de raad van bestuur. Zij zullen daarbij alle facetten van het nieuwe ziekenhuis, dat vanaf 18 maart officieel in gebruik wordt genomen, testen. Zo moeten zij zich aanmelden bij de aanmeldzuil, en komen ze, na opname, te liggen op de verpleegafdeling. Eten mogen de medewerkers bestellen via een tablet.

Verhuizing

De verhuizing van het oude naar het nieuwe gebouw begint op 18 maart. Dan verhuizen alle poliklinieken. Op zaterdag 19 maart verhuizen alle patiënten die op dat moment in het ziekenhuis verblijven.