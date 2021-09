Personeel van ic Erasmus MC boos om beleid Gommers

Het personeel van de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam voelt zich niet gehoord door afdelingshoofd Diederik Gommers en het management. Afgelopen maandag liep een crisisbijeenkomst tussen Gommers, ic-directeur Johanneke Mulder en het verontruste personeel uit de hand. Dat blijkt uit een interne, anderhalf uur durende video-opname van de bijeenkomst, die is bekeken door NRC.

In de bijeenkomst presenteert Gommers plannen om de 40 intensive care bedden in het Erasmus MC uit te breiden naar 50 of zelfs 56, zonder enige steun onder het personeel. De bijeenkomst ontaardt vervolgens in een confrontatie tussen Gommers en Mulder aan de ene kant en een aantal ic-verpleegkundigen aan de andere kant. Zij zeggen dat ze geen vertrouwen meer hebben in de leiding van de ic.

Zeker twintig verpleegkundigen hebben brandbrieven naar de leiding gestuurd. Daarin beschrijven ze hun wanhoop over de “uitputtingsslag” die de coronapandemie voor hen is, en het dedain van de leiding over hun klachten. Ook heeft een aantal medewerkers klachten ingediend bij de ombudsman van het ziekenhuis. (ANP)