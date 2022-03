PerspektieV neemt failliete jeugdhulpverlener Flevostate over

Flevostate biedt jeugdhulp op locaties in Emmeloord, Almere en Lelystad. Door de overname moet de zorg voor jongeren door kunnen gaan. “PerspektieV streeft er naar dat alle cliënten die nog in zorg zijn bij Flevostate dit bij PerspektieV voort kunnen zetten met dezelfde behandelaar en in dezelfde omgeving. De zorgverlening onder de naam Flevostate houdt per 1 maart op te bestaan en gaat onder onze eigen naam verder”, laat Frank ter Burg, directeur bij PerspektieV, weten.

Kwetsbare jongeren

PerspektieV is met ruim 100 medewerkers actief in locaties in Friesland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. De organisatie begeleidt kwetsbare kinderen en jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud die probleemgedrag vertonen, zowel intramuraal als ambulant.