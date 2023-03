Pessarium uit 3D-printer helpt tegen verzakking

Onderzoekers Wouter Weijermars en Anne Pasman (Saxion-lectoraat Industrial design)

Door het nieuwe ontwerp is het pessarium makkelijker en minder pijnlijk in te brengen. Hiermee wordt het onderhoud gemakkelijker en vermindert het aantal ziekenhuisbezoeken.

Verzakking

Eén op de vier vrouwen boven de 40 heeft een baarmoeder- of blaasverzakking. Bij vrouwen die zijn bevallen loopt dit aantal op tot één op de drie. “Het is een probleem waar veel vrouwen last van hebben. Bovendien heeft het veel impact op hun dagelijks leven. Toch is erover praten nog taboe”, zegt Angelique Veenstra–van Nieuwenhoven, gynaecoloog bij ZGT. “Bij een verzakking zijn één of meer organen verzakt. Het kan hier om de baarmoeder, de blaas en de darmen gaan, of een combinatie hiervan. Dit zorgt voor allerlei klachten zoals een zwaar en moe gevoel, plasproblemen en ontlastingsproblemen. De kwaliteit van leven wordt minder, doordat het verzakkingsgevoel veel impact heeft op het dagelijks bewegen, sporten en seksueel contact.”

Gebruiksvriendelijkheid

De siliconenring is door het ontwerp makkelijker in te brengen, vertelt Anne Pasman, onderzoeker bij het Saxion-lectoraat Industrial Design: “Het oude model moest in het midden dubbelgevouwen worden en dat kostte veel kracht in de vingers. Met ons ontwerp kan de ring zijwaarts in elkaar geduwd worden, dat is veel makkelijker. Je kan de ring nu ook aan het uiteinde vasthouden bij het inbrengen. Ook ontwikkelden we hulpmiddelen waarmee het inbrengen en verwijderen nog makkelijker wordt. De gebruiksvriendelijkheid staat in ons ontwerp centraal.”

Medisch 3D-printen

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in een tweejarig RAAK-publieksonderzoek. Dit onderzoek staat in het teken van het verder ontwikkelen van het 3D-printen van persoonsgebonden medische hulpmiddelen. “We willen de technische kennis van 3D-printen koppelen aan de medische kennis van de instellingen waar we mee werken”, zegt Pasman. “Door van elkaars kennis, ervaring en faciliteiten gebruik te maken, willen we medisch 3D-printen een enorme impuls geven. Ons gebruiksvriendelijker pessarium, dat straks ter plekke in het ziekenhuis kan worden gemaakt, is daar een mooi voorbeeld van.”