Peter Langenbach nieuwe voorzitter raad van toezicht Instituut Verbeeten

Peter Langenbach begon zijn carrière als bedrijfseconoom. Hij is inmiddels een ervaren toezichthouder en bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Radiotherapie en nucleaire geneeskunde

Instituut Verbeeten levert medisch specialistische zorg op het gebied van radiotherapie en nucleaire geneeskunde. In 65 jaar groeide Verbeeten uit tot een hypermoderne instelling met drie vestigingen in Tilburg, Breda en Den Bosch. Daarnaast houden de radiotherapeut-oncologen van Verbeeten spreekuur op andere locaties. Ze zijn ook te vinden in Gorinchem en Uden. De zorg voor patiënten omvat veel. Daarom werkt Verbeeten samen met verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen.

Bestuurlijke ervaring

“Vooral door zijn ervaring binnen de zorgsector is hij een waardevolle toevoeging voor de rvt van Verbeeten. Met Langenbach haalt de rvt een uitstekend toezichthouder met een breed netwerk in huis.”, aldus Verbeeten in een persbericht.

Langenbach

Langebach: “Instituut Verbeeten is een mooie organisatie die van grote toegevoegde waarde is in mijn eigen woonomgeving. Langenbach woont in Brabant. Ik kijk er naar uit om samen met de rvt een bijdrage te leveren.”

Instituut Verbeeten is Gerard van Loon erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid . Van Loon was zes jaar voorzitter van de rvt.