Peter Langenbach verruilt Maasstad Ziekenhuis voor Zilveren Kruis

Ziekenhuisbestuurder Peter Langenbach is per 1 juli 2022 benoemd tot directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis , onderdeel van Achmea.

Momenteel is Langenbach nog voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en bestuurslid van het Spijkenisse Medisch Centrum. Daarnaast is hij associate professor in het vakgebied Financiën in de Gezondheidszorg bij de TIAS Business School.

Strategische koers

Robert Otto, lid raad van bestuur Achmea, is verheugd met de benoeming: “Peter Langenbach beschikt over ruime kennis en ervaring in het zorgveld en heeft een vernieuwende kijk op de inrichting van de gezondheidszorg. Daarmee krijgt de strategische koers van Zilveren Kruis een verdere impuls en zijn de gemeenschappelijke inkoopbelangen van zorgaanbieder en zorgverzekeraar uitstekend geborgd. Wij zijn blij dat het directieteam van Zilveren Kruis vanaf 1 juli weer op volle sterkte is.”

Peter Langenbach volgt Olivier Gerrits op, die eind vorig jaar is overgestapt van Zilveren Kruis naar Gupta Strategists.