Peter van der Voort van UMCG: feitelijk is het ‘code zwart’

Feitelijk zijn we in de eerste fase van ‘code zwart’ beland. Dit zei senator en hoofd van de IC-afdeling van het UMC Groningen Peter van der Voort in de talkshow Beau. Volgens Van der Voort wordt in zijn ziekenhuis de afweging of een patiënt op de intensive care moet worden opgenomen nu al strenger gemaakt. Daarbij “merk je dat het kwartje naar niet opnemen op de IC al wat eerder die kant op valt”.