PFZW verhoogt pensioen volgend jaar met 6 procent

PFZW-voorzitter Joanne Kellermann legt uit dat door de stijgende prijzen steeds meer mensen in de knel komen. “Ook werknemers en gepensioneerden in de sector zorg en welzijn worstelen daarmee en komen soms niet meer rond. Daarom zijn we blij dat we in januari opnieuw de pensioenen, en ook de pensioenaanspraken voor degenen die werken, kunnen verhogen.”

Tijdelijke regelgeving

PFZW maakt naar eigen zeggen gebruik van tijdelijke regelgeving om gedeeltelijke compensatie te bieden voor het koopkrachtverlies van deelnemers door de extreem hoge inflatie. Per 1 oktober gingen de pensioenen al met 2,7 procent omhoog.

Nieuw pensioenstelsel

Op 30 september dit jaar was de beleidsdekkingsgraad bij PFZW 109,6 procent en de actuele dekkingsgraad 115,7 procent. Dit jaar mogen pensioenfondsen de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105 procent. Deze regels zijn aangepast, vooruitlopend op de regels zoals die ook in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaan gelden. (ANP)