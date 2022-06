Pgo werkt in sommige gevallen vaker niet dan wel

Zo is het 55 procent van de ondervraagden niet gelukt om gegevens van de huisarts op te halen. Door technische problemen en onduidelijkheid kwamen zij niet verder in de systemen. Een derde van de gebruikers die dit niet lukte kon de huisarts simpelweg niet vinden.

Document

Maar een tiende van de ondervraagden die een document probeerde te downloaden is dit gelukt. Zeven op de tien ondervraagden uit deze groep lukte dat niet doordat het systeem foutmeldingen gaf, vastliep of terugkeerde naar het inlogscherm van DigiD. Twee op de tien gebruikers lukte het om in te loggen, maar daarna ging alsnog iets fout.

Account aanmaken

Uit de meting, de eerste in een reeks geplande halfjaarlijkse enquêtes, blijkt ook dat 20 procent van de gebruikers helemaal geen account heeft weten te maken. Ondervraagden die dat niet lukte melden onder meer technische problemen en ze hadden moeite om de systemen te begrijpen. In het onderzoek geven gebruikers bijvoorbeeld aan dat de systemen erg traag waren of dat er geen email was verzonden om een wachtwoorden in te stellen. Ook alle benodigde gegevens zoals wachtwoorden, inlognamen en DigiD-gegevens werd als verwarrend ervaren.

Veiligheid

De opstellers van het onderzoek adviseren om ervoor te zorgen dat de huisartsgegeven wel beschikbaar zijn. Ook de technische werking van de systemen moeten verbeterd worden. Foutmeldingen liggen vaak ten grondslag aan de problemen die gebruikers ondervinden. Ook moet men de veiligheid van de gegevens in de pgo benadrukken en uitleggen waarom het veilig is. Zo’n vier op de tien gebruikers vindt de systemen niet veilig. Ook aan taal valt nog te werken. Een kwart van de ondervraagden wil minder medische vaktaal.

Ruim tweederde van de gebruikers vindt de pgo in meer of mindere mate nuttig, maar toch is er veel verdeeldheid over de intentie tot toekomstig gebruik ervan. Een derde van de gebruikers heeft een hoge intentie en ruim een derde heeft een lage intentie.