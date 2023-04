Pharos ontwikkelt inspiratiekaart tegen discriminatie

Ook zorgmedewerkers, patiënten en cliënten worden in de zorg met discriminatie en vooroordelen geconfronteerd. Om discriminatie tegen te gaan, heeft Pharos een inspiratiekaart ontwikkeld.

In de zorg zijn er vooroordelen op basis van etnische achtergrond, religie, huidskleur, sekse, genderidentiteit, seksuele voorkeur of een beperking. “Bewust of onbewust leidt dit tot situaties waardoor patiënten, cliënten en ook medewerkers gediscrimineerd en uitgesloten worden”, meldt Pharos, het landelijk expertisecentrum tegen gezondheidsverschillen. “Patiënten kunnen hierdoor veel stress ervaren en zelfs zorg mijden. Zorgmedewerkers ervaren ook stress, kunnen een onveilige werkomgeving ervaren en hun werkplezier staat onder druk.”

Stappen

Daarom ontwikkelde het kenniscentrum met zorgprofessionals en een gedragsdeskundige een inspiratiekaart. De kaart noemt welke stappen een zorgorganisatie kan zetten zodat patiënten, cliënten en medewerkers zich meer thuis voelen en gezien worden. De inspiratiekaart kent vier mijlpalen of doelen, waaronder een cultuur waarbij collega’s elkaar aanspreken op het uiten van vooroordelen. “Er is niet één route om vooroordelen en discriminatie in een zorgorganisatie tegen te gaan. De kaart helpt om keuzes te maken”, aldus Pharos.

