Philips en Enovation willen XDS-netwerken van ziekenhuizen koppelen

Het uitwisselen van patiëntgegevens door ziekenhuizen op landelijk niveau gebeurt nu nog vaak op ad-hoc basis en fysiek via dvd’s, usb-sticks, fax of op papier. Uit onderzoek van Philips en Enovation blijkt dat 80 procent van de Nederlandse ziekenhuizen de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in een XDS-infrastructuur. Regionaal gebruiken sommige samenwerkende ziekenhuizen die XDS-netwerken om gestandaardiseerd en beveiligd digitale patiëntgegevens uit te wisselen. Het gaat met name om medische beelden en documenten zoals verslagen en brieven.

Uniforme, landelijke koppeling

Door de bestaande XDS-netwerken te koppelen, ontstaat de mogelijkheid om dit op landelijke schaal te doen. Een hele uitdaging, want er bestaat nog geen geharmoniseerde werkwijze voor het koppelen van XDS-infrastructuren. Voor iedere nieuwe koppeling moet dus een reeks van afspraken worden gemaakt.

Om hier een eind aan te maken, werken Philips en Enovation toe naar een landelijke en uniforme technische koppeling. Ze willen aansluiten bij (en bijdragen aan) landelijke en leverancier-overstijgende initiatieven en voorzieningen, zoals nationale toestemmingsvoorziening, eenheid van taal en het zorgadresboek die worden ontwikkeld binnen programma’s als Twiin en MITZ. Eerst gaan Philips en Enovation vaststellen welke technische afspraken nodig zijn. In de tweede fase is het de bedoeling om deze afspraken publiekelijk beschikbaar te stellen. In de derde fase moeten deze afspraken ingezet worden om de ziekenhuizen daadwerkelijk te koppelen.

Versneld opschalen

“De COVID-19 crisis heeft nog eens nadrukkelijk aangetoond dat het van belang is om digitale uitwisseling van patiëntgegevens binnen een structureel landelijk netwerk mogelijk te maken”, zegt Henk Valk, CEO bij Philips Benelux. “Samen met Enovation gaan we werken aan het versneld opschalen van landelijke data-uitwisseling, zodat ziekenhuizen die gebruik maken van een XDS-infrastructuur op een digitale manier patiëntgegevens landelijk kunnen uitwisselen.”