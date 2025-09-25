Skipr

Philips: onderzoeken VS hebben geen directe financiële impact

Philips verwacht nu geen financiële impact van onderzoeken die de Amerikaanse regering heeft geopend naar de import van medische technologie. Dat heeft het zorgtechnologieconcern donderdag schriftelijk laten weten. De studies richten zich op de eventuele gevolgen voor de nationale veiligheid.

Het Amerikaanse ministerie van Handel begon de zogeheten Section 232-onderzoeken eerder deze maand, maar maakte ze woensdag bekend. Section 232 verwijst naar een bepaling uit een handelswet die de president toestaat extra heffingen in te stellen op goederen waarvan de import de nationale veiligheid zou bedreigen.

“Op dit moment zijn de details beperkt en worden verschillende mogelijke uitkomsten nog besproken”, staat in de verklaring van Philips. “We zijn actief in gesprek met beleidsmakers in Washington.” Het bedrijf blijft zich naar eigen zeggen richten “op het waarborgen van continue toegang tot medische technologieën voor patiënten en zorgverleners in de Amerikaanse markt”. (ANP)

