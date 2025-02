Philips ontvangt meer orders, maar Chinese markt blijft onzeker

Philips heeft voor het eerst in drie jaar meer orders ontvangen, komt naar voren uit de jaarresultaten van het bedrijf.

Toch blijft het concern last houden van de zwakke vraag uit China, zowel naar zijn consumentenproducten als naar zijn medische technologie. De verkoop in deze voor Philips belangrijke markt liep flink achteruit.

Meer orders

De orderontvangst steeg vorig jaar met 1 procent. Philips dankte dit voornamelijk aan het laatste kwartaal van vorig jaar, waarin het Nederlandse concern 2 procent meer orders binnenkreeg. In die periode profiteerde Philips van zijn activiteiten in onder meer Noord-Amerika. De bestellingen uit China liepen tegelijkertijd terug, wat de groei drukte. Philips verwacht dat de marktomstandigheden daar onzeker blijven, staat in een toelichting op de jaarresultaten.

Belastinguitgaven

De omzet daalde vorig jaar met 1 procent tot ruim 18 miljard euro. Onder de streep resteerde een verlies van 698 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 463 miljoen euro een jaar eerder. Het zwaartepunt lag eind 2024. In de laatste drie maanden van vorig jaar boekte Philips een verlies van 333 miljoen euro, terwijl het bedrijf een jaar eerder nog 38 miljoen euro winst maakte. Dat lagere resultaat is volgens Philips onder andere het gevolg van hogere belastinguitgaven.

China

Philips verlaagde na het derde kwartaal al de omzetverwachtingen voor 2024. Het bedrijf ging toen uit van een groei tussen 0,5 en 1,5 procent. Aanleiding was de afgenomen vraag uit China. In dat land gelden strengere eisen aan medische technologie, waarmee het probeert corruptie tegen te gaan. Maar ook het vertrouwen van consumenten en bedrijven is laag.

Voor het huidige jaar verwacht Philips dat de vergelijkbare omzet, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, zal stijgen met 1 tot 3 procent. Daarbij houdt het bedrijf opnieuw rekening met een dalende verkoop in China. Het zwaartepunt zal naar verwachting aan het einde van het jaar liggen; in het eerste kwartaal van dit jaar denkt Philips een terugloop in de verkoop te zien, opnieuw vanwege de Chinese markt.

Slaapapneuapparaten

Philips trof vorig jaar een schikking in verband met de problemen met zijn slaapapneuapparaten in de Verenigde Staten. Het totaalbedrag van de schikkingen bedraagt 1,1 miljard dollar. De uitbetaling hiervan wordt verwacht in de eerste helft van dit jaar.

Importheffingen VS

Philips-topman Roy Jakobs wil niet speculeren over mogelijke Amerikaanse importtarieven voor Europa. Dat zei hij in een toelichting op de jaarresultaten van het medisch-technologisch concern. “Het belangrijkste is dat de patiënt voorop staat en dat de gezondheidszorg wordt beschermd”, aldus Jakobs.

Belang toeleveranciersketens

Het enige wat Philips volgens hem kan doen, is ervoor zorgen dat het bedrijf zo goed mogelijk kan reageren, mochten importtarieven gaan gelden voor bijvoorbeeld medische apparatuur. Hij verwees daarbij naar het belang van goede toeleveringsketens ten tijde van de coronapandemie. “We moeten ervoor zorgen dat we kunnen blijven leveren, overal ter wereld”, aldus de topman.

Philips houdt in de vooruitzichten wel rekening met importtarieven die de VS oplegt aan China, een voor het bedrijf belangrijke markt. Die werden begin deze maand aangekondigd. Die importtarieven zijn bekend en kunnen dus wel worden meegenomen in de prognoses, aldus Jakobs. (ANP)