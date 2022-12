Philips: ook na verdere tests kleine risico’s bij apneu-apparaten

In totaal moet Philips 5,5 miljoen apparaten vervangen. Van die vervangende apparaten heeft het bedrijf inmiddels 90 procent geproduceerd. Die zijn onderweg naar patiënten of zorgleveranciers die ze op hun beurt weer aan patiënten zullen verstrekken. Daarmee voldoet Philips aan het zelf gestelde doel voor dit jaar.

Binnen limiet

De problemen met de slaapapneu-apparaten hebben betrekking op isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. In beide gevallen stelt Philips dat de risico’s binnen de veiligheidslimieten vallen.

Kans op gevaar

De kans op aantasting van het isolatieschuim is volgens Philips ook heel klein. Al eerder stelde het bedrijf dat die in de Verenigde Staten 0,5 procent was als de apparaten niet met ozon waren schoongemaakt. In Europa is de kans 0,04 procent, oftewel een op de 2500 apparaten heeft last van het probleem. In Japanse apparaten werd helemaal geen aangetast schuim aangetroffen. (ANP)