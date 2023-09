Philips sluit akkoord in VS over schadevergoeding om apneukwestie

Philips zegt een akkoord te hebben bereikt over schadevergoedingen voor klanten in de Verenigde Staten die apparaten tegen slaapapneu gebruikten die defect bleken te zijn. Het medisch-technologische bedrijf betaalt hen minstens 479 miljoen dollar (448 miljoen euro) aan vergoedingen. Er liepen tal van Amerikaanse rechtszaken vanwege een grote terugroepactie van slaapapneu-apparaten waarvan isolerend schuim kan afbrokkelen.

Patiënten met een defect apparaat kunnen een geldbedrag tegemoet zien, dat onder andere afhangt van het type apparaat. Het totale bedrag dat Philips kwijt zal zijn aan de schikking kan nog oplopen, afhankelijk van het aantal patiënten dat zich bij de schikking aansluit. Begin dit jaar zette Philips 575 miljoen euro apart voor de geschatte kosten van deze schikking.

Een rechtbank in de staat Pennsylvania moet de overeenkomst nog goedkeuren. Philips benadrukt dat de schikking niet betekent dat het bedrijf toegeeft ergens de fout in te zijn gegaan.

Afbrokkelend schuim

Het Nederlandse medisch-technologische bedrijf riep in 2021 miljoenen slaapapneu-apparaten terug vanwege het afbrokkelend schuim. Het akkoord dat Philips nu bekendmaakt, gaat puur over de financiële schade die klanten in de VS hebben geleden door die kwestie.

Maar er zijn ook nog veel rechtszaken van mensen die zeggen gezondheidsschade te hebben opgelopen door de defecte apparaten. Volgens een woordvoerder van Philips zijn er zo’n zeshonderd patiënten in de VS die een daadwerkelijke claim hebben ingediend vanwege persoonlijk letsel. Daarnaast staan in een speciaal register 50.000 personen ingeschreven die zich het recht voorbehouden ooit zo’n claim in te dienen, zodat de feiten niet verjaren.

Terugroepactie

Daarnaast onderhandelt Philips met het Amerikaanse ministerie van Justitie over een schikking. Het gaat daarbij om een overeenkomst die ervoor moet zorgen dat de problemen die tot de grote terugroepactie leidden zich niet herhalen, stelt een woordvoerder van het bedrijf. Volgens de Amerikaanse toezichthouder voor medische apparatuur, de Food and Drug Administration (FDA), had Philips al jaren voor de grote terugroepactie aanwijzingen dat er iets mis was met de slaapapneu-apparaten. (ANP)