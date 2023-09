Philips toont herstel op terughoudend Damrak

Philips was maandag de grootste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van bijna 3 procent, na de stevige koersdaling van vrijdag. Het medisch-technologisch concern bracht donderdag naar buiten een akkoord te hebben bereikt over schadevergoedingen voor klanten in de Verenigde Staten. Aanleiding zijn de defecte slaapapneu-apparaten, waarvan isolerend schuim kon afbrokkelen.