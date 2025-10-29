Skipr

Physician assistants versterken HAP Bravis

,

Vijf physician assistants (PA’s) versterken vanaf volgend jaar de huisartsenspoedpost van Bravis Bergen op Zoom. Daarmee wil het ziekenhuis de hoge werkdruk onder huisartsen verminderen.

Jaarlijks moeten huisartsen naast hun reguliere werk zo’n vijftig uur aan diensten op de spoedpost in het ziekenhuis draaien. Door de personeelstekorten ligt het wezenlijke urenaantal in de praktijk echter hoger.

Pilot

Afgelopen jaar werkten de huisartsenspoedpost West-Brabant in een pilot samen met het Bravis ziekenhuis. Daarin draaiden de PA’s bovenop de normale bezetting mee met de huisarts.

Vanaf volgend jaar worden vijf PA’s ook voor de avond, nacht en weekenddiensten (anw) ingeroosterd op de huisartsenspoedpost in Bergen op Zoom. Zij draaien daarbij volwaardig mee, maar altijd samen met de huisarts. In het Amphia loopt een soortgelijke proef, meldt het Algemeen Dagblad (AD).

Meer over:EerstelijnszorgPersoneelZiekenhuizen

