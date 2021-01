Piek in cyberaanvallen op ziekenhuizen

De afgelopen twee maanden is het aantal cyberaanvallen op ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen 45 procent gestegen. Dat meldt software-ontwikkelaar Check Point. In Nederland gaat het om een stijging van 37 procent.

De gezondheidszorg is vaker het doelwit van ransomeware, DDoS-aanvallen en andere cybercriminaliteit, constateert Check Point. Een reden daarvoor is dat ze door de huidige crisis snel geneigd zijn losgeld te betalen om hun systemen en data vrij te krijgen als die gekaapt zijn. De meest gebruikte ransomeware is op dit moment Ryuk, gevolgd door Sodinokibi.

Waakzaam in het weekend

Duitsland is één van de landen met de grootste toename, met liefst 220 procent. Ook in Canada liggen zorginstellingen in snel toenemende mate onder vuur. In Nederland is de toename 37 procent, volgens Check Point. De meeste aanvallen vinden plaats tijdens het weekend en vakanties, wanneer minder IT-personeel aan het werk is. De software-leverancier raadt aan juist dan waakzaam te zijn. Daarnaast adviseert Check Point het personeel te trainen op verantwoord e-mail-gebruik en om alle beveiligingssoftware up to date te houden.