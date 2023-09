Pier Eringa vertrekt per direct bij Ajax

Bestuursvoorzitter Pier Eringa van Gelre Ziekenhuizen gaat per direct weg bij Ajax als voorzitter van de raad van commissarissen.

“Juist als het niet goed gaat, vind ik dat je er moet staan als toezichthouder”, laat hij vlak voor de hervatting van het zondag gestaakte duel met Feyenoord weten. “Maar ik ben niet doof voor de kritiek en niet blind voor de situatie waar Ajax zich nu in bevindt. Om die reden heb ik besloten om ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter.”

Bronnen rond Eringa melden dat de bestuursraad hem heeft verzocht om op te stappen. Ajax heeft sinds vorige week een nieuwe bestuursraad, die de rvc naar huis kan sturen. Supporters van de F-Side, de harde supporterskern van Ajax, eisten de afgelopen dagen het vertrek van Eringa en de rest van de raad van commissarissen. Ook willen ze dat interim-directeur Jan van Halst en chief sports officer Maurits Hendriks zo snel als mogelijk vertrekken.

Eringa was slechts een half jaar voorzitter van de raad van commissarissen. Hij is in maart benoemd voor een periode tot november 2026. (ANP)