Pieter van Foreest zet zeven zorgrobots in

Ouderenzorgorganisatie Pieter van Foreest in Delft en omstreken zet samen met twee huisartsenpraktijken zeven zorgrobots Tessa in. Tessa is een kleine spraakgestuurde zorgrobot die helpt om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.

Via een eenvoudige app kunnen zorgprofessionals en mantelzorgers spraakberichten inplannen: van herinneringen aan afspraken tot een vriendelijk berichtje om te vragen hoe het gaat. Tessa spreekt deze berichten op het juiste moment uit, afgestemd op het dagritme en de voorkeuren van de cliënt. Het idee is dat de ondersteuning zo natuurlijk aanvoelt en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt zelf blijft.

Zorgrobot Tessa

Onlangs zijn de eerste zorgrobots Tessa bij cliënten van Pieter van Foreest thuis geïnstalleerd. Samen met twee huisartsenpraktijken kijken vijf wijkteams tijdens de eerste verkenning bij welke thuiswonende cliënten Tessa kan worden ingezet. Zodra dit het geval is worden de mantelzorgers hierbij betrokken. Op dit moment zet Pieter van Foreest zeven Tessa’s in.

Met dit project onderzoekt Pieter van Foreest hoe Tessa kan bijdragen aan meer zelfstandigheid, minder zorgdruk en een prettiger dagelijks leven voor iedereen die betrokken is. Andere ouderenzorgaanbieders gingen Pieter van Foreest al voor.