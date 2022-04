Pilot informatievoorziening jeugdstelsel van start

De Pilot informatievoorziening jeugdstelsel is van start gegaan. De Jeugdautoriteit (JA) start deze pilot om te onderzoeken welke gegevens nodig zijn en op welke wijze die opgevraagd moeten worden.

De Jeugdautoriteit start deze pilot om te onderzoeken welke gegevens nodig zijn en op welke wijze die opgevraagd moeten worden. Het gaat daarbij niet alleen om financiële gegevens, maar ook om bijvoorbeeld in-, door- en uitstroom van jeugdigen – alsmede informatie over de personele bezetting. Zo kunnen vroegtijdig risico’s in discontinuïteit van jeugdhulp gesignaleerd worden. De Jeugdautoriteit kan vervolgens helpen bij het zoeken naar oplossingen.