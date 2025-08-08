Pilot voor betere beschikbaarheid antimicrobiële geneesmiddelen

Het ministerie van VWS is begonnen met een experiment om antimicrobiële geneesmiddelen beter beschikbaar te maken.

Het tweejarig experiment startte op 1 augustus met als doel het beter beschikbaar maken van antimicrobiële geneesmiddelen (zoals antibiotica).

Veranderingen

Het experiment brengt twee veranderingen: patiënten betalen de komende twee jaar geen eigen bijdrage voor antimicrobiële geneesmiddelen, zodat kosten geen drempel vormen voor het gebruik.

Ook vervalt de vergoedingslimiet voor fabrikanten, wat de beschikbaarheid moet verbeteren.

Prijsdruk vervalt

In het experiment worden rond de 400 antimicrobiële geneesmiddelen vrijgesteld van de vergoedingslimieten in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Deze limieten houden medicijnen betaalbaar, maar kunnen beschikbaarheid beperken of leiden tot bijbetalingen.

Door de vrijstelling vervalt de prijsdruk, wat de beschikbaarheid moet verbeteren en ervoor zorgt dat patiënten geen eigen bijdrage hoeven te betalen en niet hoeven te wisselen naar een minder geschikt middel.