Plastisch chirurgen zien toename straktrekken huid na afvallen

,

Plastisch chirurgen en cosmetisch artsen zien een toename in het aantal mensen dat zichzelf ‘strak laat trekken’ nadat zij snel en veel zijn afgevallen met afslankmedicatie.

Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Nederlanders gebruiken steeds vaker afslankmedicatie. Wie het via de huisarts niet krijgt, kan het eenvoudig, maar voor aanzienlijke bedragen kopen via websites, of in het illegale circuit. Dat is niet zonder risico: steeds meer mensen gaan met de medicatie aan de haal zonder begeleiding, wat zorgt voor steeds meer vergiftigingen.

Forse toename

Maar snel gewicht verliezen zorgt vaak voor overtollige huid, of een ingevallen gezicht. Daarvoor kloppen steeds meer mensen aan bij de plastisch of cosmetisch chirurg. De Nederlandse Vereniging Plastische Chirurgie ziet ‘een forse toename’ in het aantal mensen dat een ingreep ondergaat na het gebruik van afslankmiddelen.

Korte duur

In NRC waarschuwt hoogleraar esthetische plastische chirurgie aan de Rijksuniversiteit Groningen Berend van der Lei dat de ‘draadlift’ maar drie maanden en soms zes maanden aanhoudt. Hij voerde een systematische review uit van alle internationale publicaties over draadliften. 

