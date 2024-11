‘Geen bijbetaling voor consumenten die te lang wachten op GGZ’

Voorheen konden consumenten met een restitutiepolis zonder bijbetaling terecht bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Maar in 2025 biedt geen enkele verzekeraar nog een restitutiepolis aan, merkt de Consumentenbond op.

Onduidelijk

Voor consumenten is het belangrijk om te weten of de zorgaanbieder van hun keuze gecontracteerd is door hun zorgverzekeraar. Maar voor duizenden “ggz-aanbieders is dat nog onduidelijk. Dat maakt het lastig voor consumenten om verzekeringen met elkaar te vergelijken.

Bovendien zitten er onverklaarbare verschillen in de hoeveelheid GGZ-aanbieders die verzekeraars in de zorgzoekers op hun site laten zien. Dit loopt uiteen van 3557 bij VGZ tot 7862 bij CZ. Bij VGZ en Zilveren Kruis ontbreken de niet-gecontracteerde aanbieders in hun zorgzoeker. Daardoor hebben consumenten geen volledig overzicht.

Te lange wachtlijsten

‘Er zijn lange wachtlijsten in de ggz”, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. “Daar diende de Consumentenbond begin 2024 ook een handhavingsverzoek over in. Die wachtlijsten ontlopen door een restitutiepolis af te sluiten, kan nu niet meer. Dat zorgt voor enorme onzekerheid. Wij willen een oplossing voor consumenten die langer dan de Treeknormen* wachten op een gecontracteerde zorgaanbieder.”

“Zij moeten zonder bijbetalen terecht kunnen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Al dan niet via wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraar. Consumenten zijn al jarenlang de dupe van het falende contracteerbeleid van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dat moet nu echt afgelopen zijn.”