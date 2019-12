Pluryn-bestuurder verruilt ghz voor suïcidepreventie

Bestuurder Monique Kavelaars wordt per 1 maart 2020 voorzitter van de raad van bestuur van 113, zelfmoordpreventie. Zij volgt in deze rol oprichter Jan Mokkenstorm op, die in juli 2019 aan alvleesklierkanker overleed.

“113 Zelfmoordpreventie heeft grote persoonlijke en maatschappelijke impact en is bepalend in het leven van velen”, zegt Kavelaars over haar nieuwe functie.

Kavelaars is sinds 2014 lid van de raad van bestuur van Pluryn. De aanbieder van gehandicaptenzorg in Arnhem maakt een roerige periode door. Vorig jaar maakte Pluryn een verlies van 15,6 miljoen euro bekend. Een herstelplan moet uitkomst brengen. Kavelaars noemt de start van de uitvoering van dit plan “een goed moment om het stokje over te dragen en een nieuwe stap in mijn maatschappelijke loopbaan te zetten”.