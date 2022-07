Podcast: ‘Gebrekkige digitale vaardigheden in de bestuurskamer’

Zo’n 20 procent van de medewerkers in de zorg heeft moeite met het gebruik van technologische toepassingen. Ook onder bestuurders laten de digivaardigheden te wensen over, zegt Suzanne Verheijden van Buro StrakZ in de zorgpodcast Voorzorg. Daarin vertelt ze over haar onderzoek naar digitaal leiderschap.

Verheijden verzorgt met Buro StrakZ lezingen, webinars en trainingen om zorgorganisaties te helpen met digitalisering. In opdracht van VWS voerde Buro StrakZ een onderzoek uit naar digitaal leiderschap in de vvt-sector. Daaruit komt naar voren dat niet alleen de vaardigheden van de mensen op de werkvloer te wensen overlaten, maar ook in de bestuurskamer.

“Zelfs de meest innovatieve bestuurders die we gesproken hebben, gaven aan dat er verbeteringen liggen op dat gebied in het MT. En dat niet iedereen digi- en tech-minded is”, zegt Verheijden daarover in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg. Volgens haar is de situatie in andere zorgsectoren vergelijkbaar.

Nieuwe generatie

Naarmate de leeftijd lager en het opleidingsniveau hoger ligt, zijn de digitale vaardigheden over het algemeen beter. Toch betekent dat volgens Verheijden niet dat met de intrede van jonge werknemers het probleem zichzelf oplost. “De nieuwe generatie is wel tech-minded, maar jongeren komen niet digitaal vaardig van school af. Ze pikken het wel sneller op.”

Succesfactoren

In de podcast bespreekt ze ook wat volgens het onderzoek en haar eigen ervaring de voorwaarden zijn van succesvol digitaal leiderschap. Zo hamert ze op het belang van een visie op digitalisering en het stellen van concrete doelen. “Planmatig werken aan technologie en de rol van de leidinggevende als spin in het web, daarin is echt winst te behalen. Er mag geen enkele leidinggevende meer zijn die geen doelstellingen heeft in zijn jaarplan op het gebied van digitalisering en e-health, want dan heb je een ouderwets, incompleet jaarplan wat mij betreft.”

Om die visie ten uitvoer te brengen, is de inbreng van techambassadeurs, digicoaches en e-nurses binnen de organisatie een belangrijke succesfactor. Hoe zorgbestuurders die kunnen vinden en hoe ze optimaal te benutten, bespreekt Verheijden met Skipr-redacteur Sytse Wilman in de podcast Voorzorg.