Podcast Redacteur aan tafel: ‘Duurzaamheid is niet te stoppen’

De zorg kleurt steeds groener. Green teams komen met allerlei initiatieven en kennisplatforms rijzen als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels zijn zo’n 300 partijen bij de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 aangesloten. Redacteur Laura van Elst vroeg zich af of dit vooral een gezellig praatgroepje is en duurzaamheid vooral als populaire marketingterm wordt gebruikt, of dat er daadwerkelijk stappen zijn gezet. Het leidde tot een doorlopende serie op Zorgvisie.