Podcast Voorzorg | ‘Iedereen heeft recht op digitale zorg’

Ondersteuning bij gebruik van digitale zorg moet voor iedereen toegankelijk worden. Dat is de ambitie van Merlijne Sonneveld, oprichter en bestuurder van de Helpdesk Digitale Zorg. Tegelijkertijd merkt ze dat naast digitale vaardigheden ook wantrouwen een belemmering vormt, vertelt ze in de podcast Voorzorg.

De zorg digitaliseert in hoog tempo en mensen die daar niet mee uit de voeten kunnen, krijgen hulp via de Helpdesk Digitale Zorg. Niet alleen gebrekkige gezondheidsvaardigheden maken dat digitale zorg onbenut blijft, er leeft ook weerzin tegen. Zo vertelt Sonneveld in de podcast: “Dat merk ik bij mezelf ook. Als ik gewoon een vraag wil stellen en moet meteen een app downloaden en een wachtwoord aanmaken, herken ik die onwil wel.”

Wantrouwen

Daarnaast speelt er ook wantrouwen, constateert de bestuurder. “Gebrek aan vertrouwen in het systeem en in de overheid kan maken dat mensen denken: als ik digitaal ga, weet iedereen alles van mij en kunnen ze het tegen me gebruiken.” De Helpdesk Digitale Zorg houdt daar rekening mee bij de innovatie van de eigen dienstverlening. “Natuurlijk en willen we onze medewerkers optimaal inzetten en kijken we naar de toegevoegde waarde van AI. We kunnen misschien een voorspelling maken van de informatie waarvan wij vermoeden dat mensen ernaar op zoek zijn. Maar we willen voorkomen dat mensen denken: ‘hoe wist je dat ik hiernaar op zoek was?’”