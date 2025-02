Podcast Voorzorg | Stefan Sleijfer (Erasmus MC) waarschuwt voor pats-boem-zorginnovatie

“Het aantal voorbeelden van technologie die alleen maar leidt tot meer administratieve lasten of meer gedoe zijn legio”, zegt Stefan Sleijfer, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. “Je moet het continu goed onderzoeken: wat is nou technologie die echt omarmd wordt door de zorgprofessionals of door de bevolking? En leidt dat dan inderdaad tot minder zorgvraag en meer zorgcapaciteit?” Hij constateert dat er op dit moment te vaak “patsboem” innovaties worden losgelaten op de gezondheidszorg.

Uniek ecosysteem

Hoe Erasmus MC, TU Delft en de Erasmus Universiteit dat in nauwe samenwerking beter willen doen, vertelt Sleijfer in de podcast Voorzorg, samen met Richard Goossens (programmadirecteur convergentie Health & Technology en hoogleraar Physical Ergonomics aan de TU Delft). “In mijn ogen is ons ecosysteem uniek in Nederland en redelijk uniek in Europa”, zegt Goossens.

Aanhaken

De samenwerking tussen de drie kennisinstellingen gaat een volgende fase, vertellen Goossens en Sleijfer. Ook benadrukken ze dat ze open staan voor andere partijen om aan te haken. “We doen het samen met andere zorgaanbieders, of dat nou de vvt is of andere ziekenhuizen of huisartsen. Dat hebben we echt enorm nodig om de zorg in Nederland kwalitatief, toegankelijk en in balans met de financiën en onze leefomgeving te houden.”