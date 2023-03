Podcast Voorzorg | Zorgmedewerkers maken zich zorgen over financiële situatie

Jacqueline Joppe, bestuurslid van pensioenfonds PFZW en tot voor kort bestuurder van Zorggroep Elde Maasduinen en John Bos, voorzitter Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland en lid Coöperatiebestuur PGGM, bespreken in de podcast Voorzorg hoe een werkgever dit tijdig kan signaleren en hoe een werkgever hierbij kan helpen.

Zorgmedewerkers maken zich zorgen over financiële situatie Uit recent onderzoek blijkt dat acht van de tien medewerkers zich zorgen maken over hun eigen financiële situaties. Werkgevers willen helpen, maar weten vaak niet hoe zij dit moeten doen.

Hoger salaris niet de oplossing

Het gaat om een grote groep werknemers in de zorg. Joppe: “Het zijn ongeveer 200.000 werknemers die veel zorgen hebben, dat is echt veel.” Dit aantal blijft groeien door de hoge inflatie.

Volgens John Bos, voorzitter raad van bestuur bij Woonzorg Flevoland, is het terecht dat het salaris omhoog moet. Maar een hoger salaris alleen is niet de oplossing. Het is ook belangrijk dat er balans komt in de inkomsten en uitgaven en dat mensen financieel fit zijn.

Minder schaamte

Volgens Bos zijn er meerdere oplossingen: “Zorg er bijvoorbeeld voor dat er budgetcoaches zijn. Of dat er voortdurende informatie is met bijvoorbeeld tips over de specifieke situatie.” Bos is naar zijn personeel open over de zorgen binnen de organisatie: “Op die manier hoop ik dat andere zich vrij voelen om over hun eigen zorgen te praten.”

Financiën zien veel mensen als een privé onderwerp. Toch is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Joppe zegt er het volgende over: “Zeker in onze sector is het belangrijk om te praten. Door het met elkaar te delen wordt de schaamte misschien minder.”