Politie krijgt hulp van vrijwilligers Rode Kruis bij zoektocht naar vermisten

Dit burgerhulpnetwerk heet Ready2Help en bestaat inmiddels uit ongeveer 100.000 mensen. De zoekteams worden getraind om gericht te zoeken zonder bewijsmateriaal of belangrijke sporen te vernietigen.

Dementie

De vrijwilligers moeten bij een vermissing snel samenkomen om in een of meer gebieden te kunnen zoeken. Volgens de politie gaat het vooral om het zoeken naar vermiste personen die niet zelfredzaam zijn, zoals een jong kind of iemand met dementie. Een snelle start van de zoektocht en goede coördinatie verhogen de kans om de vermiste persoon terug te vinden. Per keer worden vijf tot tien vrijwilligers opgeroepen.

Ready2Help

Zo’n team van de noodhulporganisatie was de afgelopen jaren al actief in de regio Rotterdam-Rijnmond. Omdat dit goed werkte worden de teams nu in het hele land opgezet. De eerste teams komen in de politieregio’s Midden-Nederland en Noord-Holland, daarna volgen andere eenheden.

“Het is goed nieuws dat we na een aantal goedlopende lokale zoekacties dit nu samen met de politie landelijk kunnen opzetten”, zegt Heleen van den Berg, waarnemend directeur Nationale Hulp van het Rode Kruis. “Het is belangrijk dat een zoekactie snel van start gaat om de kans van slagen te vergroten. We verwachten dat we in de loop van 2024 door heel Nederland zoekteams operationeel hebben.”

De politie krijgt jaarlijks ongeveer 40.000 meldingen van vermiste personen binnen. Hiervan wordt zo’n 80 procent binnen enkele uren gevonden. (anp)