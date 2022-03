Politiek Lelystad geschokt door jeugdzorg uitspraken van wethouder

Politieke partijen in Lelystad reageren verontwaardigd op de uitspraken van wethouder Madelon van Noort in Nieuwsuur. De wethouder vertelde onder meer dat ouders met kinderen in de jeugdzorg ‘een beetje verwend’ zijn en dat ouders zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun kinderen. Dat schoot bij meerdere partijen in het verkeerde keelgat.

Het optreden van wethouder Van Noort bij Nieuwsuur was in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De statements die ze in het programma maakte, kunnen op forse kritiek rekenen van diverse politieke partijen in Lelystad. “Smakeloos en onbegrijpelijk”, reageert Sanne de Wilde van D66 in een interview met Omroep Flevoland.

Emiel van der Herberg van de PvdA vertelt dat er met name in Lelystad veel jongeren rondlopen met problemen en zorg nodig hebben. “Voor veel ouders in Lelystad is die hulp er niet meer óf de hulp komt niet op tijd. Ja, dan doe je het als gemeente gewoon slecht”, vertelt hij aan de omroep. De plank misslaan. Zo noemt Jelle Hijmissen van het CDA het televisieoptreden van de wethouder. Hij begrijpt niet dat de wethouder het beeld schetst dat de jeugdzorg in Lelystad in orde is en stelt dat de wethouder geen inzicht geeft op de wachtlijsten, terwijl daar in december vanwege ‘zorgelijke geluiden’ met een motie om is gevraagd.

Volgens fractie-assistent Iris Brouwer-Vink van GroenLinks heeft de jeugdzorg niks meer met de jeugd, maar met binnen budget blijven te maken. “Hoe het met die kinderen gaat lijkt van minder belang dan de vraag of de beoogde bezuiniging gehaald is”, vertelt Brouwer-Vink aan Omroep Flevoland. Toch is de Van Noort ervan overtuigd dat de jeugdhulp voor minder geld kan, zonder dat de zorg eronder lijdt. “Als wethouder is het ook belangrijk om naar het grotere geheel te kijken en dat lijkt nu beter op orde”, aldus Van Noort in Nieuwsuur.